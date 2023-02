Jan Danckaert (58) straks weer op post na spoedoperatie aan zijn hart: “Ik zal het wel wat rustiger aan moeten doen”

Van ravotten in Ruisbroek tot stevig dansen mét topacteurs in Roosdaal: hier kan je je komend weekend uitleven in en rond Brussel

Het einde van de krokusvakantie nadert, maar dat betekent niet dat u in het slotweekend van die vakantieweek niets meer hoeft te doen. In onze regio staan komend weekend namelijk nog allerlei activiteiten op de agenda. Wij lijsten er vijf voor u op: van een Zillion-feestje in Roosdaal tot een unieke schrijfdag in het AfricaMuseum in Tervuren.