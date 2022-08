Jaarmarkt in Jette keert terug in vol ornaat

De Jaarmarkt wordt maandag 29 augustus afgetrapt om 10 uur. Tot middernacht kunnen de Jettenaars genieten van de kermis op het Kardinaal Mercierplein. De markt opent om 9 uur in de Léon Theodoorstraat, en is te bezoeken tot 19 uur. De ambachtelijke markt vindt plaats op hetzelfde tijdstip, maar dan in de Timmermansstraat. In verschillende straten is er ook een rommelmarkt, en in de buurt van het Koningin Astridplein wordt ook heel wat kinderanimatie en een gocartcircuit voorzien.