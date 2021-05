Is het nu ‘omelette’, ‘omeletje’ of gewoon wegomlegging? Opvallend verkeersbord wijst de weg in Jette

ATLETIEK Zevenkamp­ster Noor Vidts werkt tijdens de micromee­tings aan haar werpnum­mers

13 mei Na 9 juni zou het allemaal weer vlotter moeten gaan bij het organiseren van atletiekmeetings, maar momenteel blijft het nog steeds behelpen met de micromeetings. Ook zaterdag wordt het uitkijken naar wat de atleten in Oordegem vermogen en dat – hopelijk – op één week van het Vlaams kampioenschap in Lebbeke met zes à acht deelnemers per nummer.