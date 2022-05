Irisfeest maakt comeback: Brussels Gewest blaast dit weekend 33 kaarsjes uit

Etterbeek/Jette Devroey vs. Danckaert: een van deze twee neemt de fakkel over van Caroline Pauwels als rector van de VUB

Dirk Devroey of Jan Danckaert staat vanaf september aan het roer van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Een geneeskunde- of fysicaprof gaat de uitdaging aan om de grote schoenen van Caroline Pauwels te vullen, die in het midden van haar tweede termijn als rector door haar ziekte noodgedwongen een stap opzijzette. Op 21 juni weten we wie haar opvolgt.

3 mei