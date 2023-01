Inwoners Schaarbeek krijgen valse woonbelasting in de bus

Futsal eerste nationale CEO-Sports Jesper Fredberg ziet RSCA Futsal clasico tegen Antwerpen winnen: “Dit is topsport van hoog niveau”

De titanenstrijd tussen RSCA Futsal en FT Antwerpen is uitgedraaid op een 5-1-overwinning voor de thuisploeg. Daardoor is paars-wit zo goed als zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie. Interessant gegeven: CEO-Sports Jesper Fredberg (41) was aanwezig. Daarmee toonde hij meteen aan dat hij CEO is over alle geledingen van de club.

22 januari