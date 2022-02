INTERVIEW. Sonia Verstappen, de moeder van de Brusselse sekswerkers: “Ik heb niet voor deze job gekozen, maar ik zou het zo opnieuw doen”

BrusselEen jonge twintiger met een bourgeoisachtergrond raakt per toeval verzeild in de Brusselse Noordwijk, en finaal in het bordeel van de moeder van haar vriendje. Het leest als het scenario van een drama, maar het is wel degelijk de start van de carrière van Sonia Verstappen (70), die plots politici, zakenmannen, criminelen en pastoors voor haar vitrine krijgt. En een van de acht centrale figuren is in het Canvas-programma ‘Sekswerkers’. Een drama zou ze het zelf overigens niet noemen, ook al is de rosse buurt er in al die jaren allesbehalve op vooruitgegaan. “Maar als mijn zoon dit zou willen doen... Waarom niet?”