INTERVIEW. Pierre Kompany (74), afscheidnemend burgemeester van Ganshoren: “Mijn mooiste moment? Dat de inwoners op een mens hebben gestemd, en niet op een kleur”

Brussel/Rand Van glazen bloemen tot kunst met bouwafval: deze 7 kunste­naars openen hun deuren tijdens Atelier in Beeld in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Op 13, 14 en 15 mei vindt Atelier in Beeld voor het eerst in levenden lijve plaats. Dan kan je langsgaan bij honderden kunstenaars uit heel Vlaanderen om een kijkje te nemen in hun heiligdom. Wij doorzochten het aanbod en selecteerden zeven kunstzinnige plekjes in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van leerlingen tekenkunst in Gooik tot een internationale artieste in Elsene. Hier geef je je ogen de kost.

13 mei