INTERVIEW. Inge Neven, stuurvrouw van het Brussels coronaschip. “Toen de premier meekwam om Brusselaars van het vaccin te overtuigen, zei hij: ‘Nu begrijp ik het pas’”

Brussels GewestEen ijssalon, daar had Inge Neven haar zinnen op gezet voor 2021. De Limburgse werd vorig jaar in volle lockdown aan boord gehaald als kapitein van het Brussels coronaschip, maar had - net als iedereen - gehoopt op een uitdoofjaar voor het virus. Niet dus. Het ijssalon werd opnieuw noodgedwongen uitgesteld, Brussel moest opboksen tegen een lagere vaccinatiebereidheid en kreeg meer dan eens de wind van voren. Ondertussen bleef Neven immer optimistisch. “Brussel is te vaak negatief in het nieuws gekomen voor die iets tragere vaccinatiecampagne. Op een bepaald moment kregen we continu de vraag: hoe komt het nu toch dat het zoveel trager gaat bij jullie?”