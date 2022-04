Internationale Brusselaars vragen gewestelijk stemrecht in manifest

Beleidsvoorstellen

Via het project ‘Live here. Speak, hear’ hebben meer dan 1.300 internationale Brusselaars een manifest uitgewerkt met 22 beleidsvoorstellen voor een beter Brussel. Hun ideeën gaan van stemrecht tot woonkost, van veiligere straten tot toegankelijkere openbare diensten. Zo wordt ook gepleit voor een gewestelijke raadgevende vergadering, samengesteld uit Belgen en niet-Belgen die willekeurig onder alle Brusselaars worden geselecteerd. De vergadering zou een formele adviesfunctie in de gewestelijke beleidsvorming moeten hebben.

“We gaven een belangrijk signaal door ze hun wensen uit het manifest in het parlement te laten voorstellen. Het is aan ons als beleidsmakers om hun aanbevelingen door te voeren en om te strijden tegen deze democratische tekortkoming. Alleen zo kunnen we onze ambitie waarmaken om van Brussel een internationale stad te maken. We gaan de bevragingen in de toekomst voortzetten en duurzaam maken. One man, one vote. Dat is ons doel”, aldus nog staatssecretaris Smet.