Instagrampagina verzamelt getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag aan de VUB: “Willen slachtoffers aanmoedigen om verhaal te delen”

Op de pagina staat een link waar slachtoffers anoniem hun verhaal kunnen doen. Die verhalen worden achteraf gepost op het profiel van ‘Fraternité & Sororité’. Ondertussen telt het profiel al meer dan 300 volgers, en daar komen er dagelijks bij. “De pagina bestaat nog maar drie dagen, maar we kregen al tientallen getuigenissen binnen,” zegt een van de beheerders. “We merken echt dat er een breed draagvlak voor het probleem is. Dagelijks ontvangen we berichtjes van mensen die onze pagina toejuichen, of vragen hoe ze kunnen bijdragen.”

Te milde sancties

De pagina werd opgericht als reactie op de 21-jarige diplomatenzoon, die zich op de VUB meermaals schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele en racistische agressie tegenover medestudenten. “We hadden daarvoor al veel getuigenissen gehoord, maar dat was voor ons de druppel,” vertelt de beheerder. Volgens hen neemt de VUB te weinig doeltreffende maatregelen om de problematiek tegen te gaan.

“Er is een meldpunt op de VUB voor grensoverschrijdend gedrag, maar dat werkt niet optimaal. Veel slachtoffers krijgen er een generisch antwoord, of zelfs geen. Er is ook te weinig psychologische hulp voorhanden terwijl het juist heel belangrijk is om goede begeleiding te voorzien voor melders.” En ook de sancties die de Brusselse universiteit oplegt aan daders zijn volgens de beheerders van ‘Fraternité & Sororité’ niet streng genoeg. “Dat houdt slachtoffers tegen om hun ervaringen te delen. Zeker als er machtsverschillen bij komen kijken.” Zo mag de diplomatenzoon enkel nog naar de campus komen om examens af te leggen. Maar zijn straf eindigt wel al in mei volgend jaar, te mild volgens de beheerders.

Stigma

“Melders van grensoverschrijdend gedrag worden overigens nog te vaak gestigmatiseerd. De dader wordt dikwijls goedgepraat. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het een goed persoon is en die dat nooit zou doen. Het slachtoffer wordt niet geloofd, en dat zorgt er voor dat veel mensen hun ervaringen voor zich houden.” Daarom wil ‘Fraternité & Sororité’ voor hen een platform aanbieden. “We willen slachtoffers inspireren om hun verhaal te doen, op een veilige en anonieme manier, om het onderwerp bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen.”

Met het bestuur van de VUB hebben de beheerders nog geen overleg gehad. “Maar het is ook niet aan ons om contact te zoeken. Het is aan de VUB om structurele oplossing uit te werken voor deze problematiek. We zouden wel graag een bottom-up strategie zien, waarbij er vertrokken wordt vanuit de noden van studenten, en niet door regels die van bovenaf worden opgelegd.” De VUB beloofde wel al meer maatregelen te nemen naar volgend academiejaar toe. “Het is altijd goed dat er meer wordt ondernomen. Maar het is eerst afwachten of die maatregelen wel doortastend genoeg blijken. Hopelijk volgt er dan echt een verandering.”

