Instagrampagina post al weken foto’s over hetzelfde lek in Brussel-Noord

Midden januari merkte Amedee het lek voor het eerst op. “Ik ben toen beginnen werken bij een Brussels bedrijf, dus ik passeer regelmatig op de plek” vertelt hij. “De eerste keer zag ik een emmer staan in de grote plas water. Omdat ik het een grappig beeld vond, stuurde ik het via Facebook door naar enkele vrienden. Daar ontving ik heel wat grappige reacties op. Een vriendin vroeg toen of ik er geen Instagramaccount aan wilde wijden, als ludieke weddenschap. Zo is ‘ hetlekonderbrusselnood ’ eigenlijk in het leven geroepen. Ondertussen is het ook wel een manier geworden om de schoonheid aan te tonen van lelijke, alledaagse zaken.”

“Voor de volgende foto’s heb ik een paar nieuwe ideetjes. Ik had er al eens een papieren bootje in gezet, misschien dat ik er de volgende keren wat andere origami in verwerk. Of een witte krijtlijn zoals bij een plaats delict, dat is ook een optie. Het leuke is wel dat het licht op het perron dikwijls verandert. Elke keer heb ik een andere foto.” Of hij verwacht dat het lek er nog lang zal blijven? “Het bevindt zich op het perron van tram 3, een lijn waarop de MIVB volop aan het werken is voor de toekomstige metro 3. Ik veronderstel dat er dus wel grotere prioriteiten zijn voor hen dan een lek. Waarschijnlijk zal het er wel nog even te zien zijn”, glundert Amedee.