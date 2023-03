Inschrijvingen weldra geopend voor BXl TOUR 2023

Er is keuze uit 3 categorieën: Master, Cyclo en Ride. Die laatste categorie is nieuw sinds vorig jaar, en biedt de mogelijkheid om een verkort parcours van 32 km te rijden. Elektrische fietsen zijn daarbij toegestaan. Er is ook een ‘sprint’-segment van 1500 m over de Koninklijk Parklaan, tussen het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein en de Koninklijke Serres van Laken, om de wedstrijd net iets spannender te maken. Voor alle fietsers in de categorieën Master en Cyclo wordt de tijd er automatisch gemeten, met een specifiek klassement als resultaat.

Atomium

Nieuw dit jaar is de Intersport Challenge. Deelnemers kunnen in ploegverband rijden en zo een specifieke prijs per team binnenhalen. Het klassement wordt berekend op basis van de tijd die door de vijf beste renners van de ploeg is behaald. De BXL TOUR werkt nu ook samen met de BALOISE BELGIUM TOUR. De vijfdaagse UCI ProSeries wielerwedstrijd door België eindigt voor het eerst in zijn geschiedenis met een etappe in en rond Brussel. Voor beide evenementen ligt de finishlijn onder het Atomium.