Inkomprijs stedelijk zwembad Brussel verdrievoudigd

De Stad Brussel telt drie gemeentelijke zwembaden: het zwembad in de buurt van het Vossenplein, het zwembad in Laken en eentje in Neder-Over-Heembeek. Inwoners die er regelmatig gaan zwemmen, zullen vanaf 2023 wel wat dieper in de buidel moeten tasten. De halfjaarabonnementen van 100 euro, waarmee je zoveel kon zwemmen als je wou voor een termijn van 6 maanden, verdwijnen. In de plaats komt een 50-beurtenkaart van 50 euro.

Dat is een stuk duurder vergeleken met andere Brusselse gemeenten. In Anderlecht en Etterbeek betalen zwemmers bijvoorbeeld 200 euro per jaar. In de meeste Brusselse gemeenten schommelt dat bedrag dan ook tussen de 200 en 300 euro. In Sint-Joost-ten-Node is dat zelfs maar 150 euro per jaar. Al blijkt zwemmen in de Brusselse Rand wel het beste voor de portemonnee: in Stedelijk Zwembad ‘t Zeepaardje in Vilvoorde tel je 108,5 euro neer voor een jaar.