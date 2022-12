Infrarood web moet spoorlopen tegengaan op Noord-Zuidverbinding

Vorig jaar werden 591 gevallen van spoorlopen opgetekend. Vijf personen kwamen om het leven door op, over of naast de sporen te lopen. Bovendien veroorzaakten spoorlopers in 2021 gemiddeld bijna 5 uur vertraging per dag. Dinsdagvoormiddag werd in de Brussel-Kapellekerk het gloednieuwe systeem ingehuldigd. De keuze van de kerk is geen toeval. Het is de drukste ‘spoorloopplek’ van het land, waar op een jaar niet minder dan (gemiddeld) achttien gevallen van spoorlopen (of pogingen) worden geregistreerd. Spoornetbeheerder Infrabel huldigde in de kerk een infraroodsysteem tegen spoorlopers in. Dit moet zo veel mogelijk slachtoffers vermijden én de stiptheid van de treinen moet beschermen.