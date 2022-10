Influencer licht tientallen mensen, onder wie eigen tweelingzus, op: “Jullie zien jullie geld nooit terug”

Soraya S. had doorheen de jaren tienduizenden volgers verzameld als influencer die gespecialiseerd was in make-up. Als bediende in en supermarkt maakte ze video’s van promoties. Verschillende klanten vroegen haar om de artikelen met korting aan te kopen en schreven vervolgens geld over op haar rekening om haar terug te betalen. Ze had al snel door dat dit een gat in de markt was en profiteerde hier schaamteloos van. Zo nam ze honderden bestellingen aan die ze nooit leverde.” Hier bleef het niet bij. Ze maakte een professionele website waar goederen tegen korting konden worden aangekocht. Zo bouwde ze al snel een enorm klantenbestand op. “Ze wist dat ze de spullen nooit kon leveren, maar bleef de mensen oplichten”, aldus substituut Mickaël Splingard. Daarnaast lichtte de vrouw ook verschillende mensen op bij de aankoop van tweedehandse smartphones. Het ging steeds volgens hetzelfde procédé. Ze toonde interesse via Marketplace of een soortgelijke website, toonde de overschrijving aan de verkoper en liet deze een foto nemen van haar identiteitskaart. Later kwam uit dat de overschrijving vervalst was en ze dus niets had gestort.