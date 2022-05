Indringster ambtswoning Jambon toch voor rechter: hacking, diefstal met geweld van Europese vlag én de roof van een kristallen staafje van een luchter

LEUVEN/BRUSSELDe Leuvense Marie Samijn (27), de vrouw die in december tijdens een geniepig bezoekje het coronabeleid aan de kaak stelde in de ambtswoning van Jan Jambon (N-VA), moet zich voor haar passage in het Errerahuis dan toch verantwoorden in de correctionele rechtbank van Brussel. “Ik moet toch niet naar de gevangenis, omdat ik iets op een laptop heb geschreven?”, is Samijn er gerust in.