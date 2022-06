Indringster ambtswoning Jambon in september voor rechter

LEUVEN/BRUSSEL “Conciërge geduwd? We hebben joint gedeeld.” Vrouw die ambtswo­ning Jambon binnen­drong, ontkent dat ze geweld pleegde

Een diefstal met geweld of bedreiging. Dat is voorlopig de kwalificatie die op het onderzoek is geplakt, nadat Marie Samijn (26) uit Leuven dinsdag een ongewenst bezoek bracht aan de ambtswoning van Jan Jambon (N-VA) in Brussel. De conciërge van het Errerahuis verwijt de Leuvense nu haar geduwd te hebben tijdens de confrontatie.

13 december