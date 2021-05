Incidenten bij ontruiming Flageyplein in Elsene - Van Ranst: “Ga naar huis, verkloot het niet voor de rest van de bevolking”

De grote aanwezigheid kwam er na een oproep op sociale media om het einde van de avondklok te komen vieren op het naastgelegen Flageyplein. Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al meer dan twee uur gesloten waren, stond er echter nog steeds een menigte.

Rond 1.30 uur greep de politie uiteindelijk in, nadat eerst vooral gesensibiliseerd was. Politiewoordvoerder Olivier Slosse zegt dat de politie op dat moment de ongeveer vijfhonderd jongeren die nog aanwezig waren wegdreef in verschillende richtingen. Rond 2.30 uur was de politieoperatie nog aan de gang. Zondagochtend maakt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene een meer gedetailleerde balans op.

Eerder op de avond was ook burgemeester van Elsene Christos Doulkeridis (Ecolo) is ter plaatse. Hij hield het op 800 aanwezigen, maar onze aanwezige journalisten telden op dat moment minstens 1.500 aanwezigen. Jongeren, met zelf meegebrachte luidsprekers, dronken en dansten terwijl haast niemand een mondmasker draagt of afstand houdt. De politie was toen al aanwezig, maar greep nog niet in.

Viroloog Marc Van Ranst maakt op Twitter duidelijk dat de aanwezigen best huiswaarts kunnen keren: “Verkloot het niet voor de rest van de bevolking,” luidt het. In een latere tweet herhaalt hij zijn oproep. “Of willen jullie tonen waarom een avondklok nodig was?”

Het Collectif de réappropriation intégrale maakte het evenement aan op Facebook. Vervolgens werd het gedeeld op de Facebookpagina van L’Abîme, de actiegroep die achter de uit de hand gelopen ‘La Boum 2’ zat. “De bevolking mag ’s nachts opnieuw buitenkomen! En dat moeten we vieren”, klinkt het. “Afspraak daarom zaterdag van 20 tot 22 uur, om nogmaals duidelijk te maken dat zingen, dansen en feesten voor ons essentieel is. Haal jullie instrumenten boven, vermom je als clown, breng bloemen of ballonnen mee, en laat ons er een moment van vreugde en gelach van maken!”

Bij L’Abîme benadrukken ze dat ze deze bijeenkomst niet organiseren. “We hebben dit enkel meegedeeld op onze facebookpagina. Niets meer”, aldus hun woordvoerder. Intussen hebben 3.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het evenement.

Volledig scherm De in Franstalig België bekende YouTuber Loris Giuliano kwam met zijn Volkswagen tot op het Flageyplein. Veel aanwezigen verzamelden zich rond zijn auto, totdat de politie ingreep. (1/2) © Dieter Nijs

Volledig scherm De in Franstalig België bekende YouTuber Loris Giuliano kwam met zijn Volkswagen tot op het Flageyplein. Veel aanwezigen verzamelden zich rond zijn auto, totdat de politie ingreep. (2/2) © Dieter Nijs

“Het is niet toegelaten”, benadrukt politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. “We wijzen er bovendien op dat er geen alcohol mag geconsumeerd worden in de openbare ruimte tussen 22 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends. Er geldt ook een samenscholingsverbod vanaf middernacht”, klinkt het.

Ook aanwezig op het plein is burgemeester Christos Doulkeridis. “Dit is niet geheel onverwacht Het is de eerste dag van de heropening en dan was er wel te verwachten dat er veel volk op straat zou komen”, analyseerde hij. Het viel op dat de politie een heel andere aanpak hanteerde dan bij de twee ‘La Boums’. Geen harde aanpak maar eerder de dialoog opzoeken. Ook hierbij gaf de burgervader het goede voorbeeld. “Hier chargeren heeft geen zin. Dat heeft een averechts effect.” De aanpak bleek te werken want na tien uur werd de mensensmassa stilaan kleiner. Toch blijft het bang afwachten of er nog ongeregeldheden zullen voorvallen.

Tot groot jolijt van de mensenmassa reed iets na 21.00 uur de in Franstalig België populaire YouTuber Loris Giuliano met zijn wagen het plein op. Jongeren verzamelden zich rond de Volkswagen Golf. De politie kwam tussenbeide en begeleidde de vlogger weer van het plein af.

