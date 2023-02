Inbrekers slaan 36 keer toe op 2 maanden:”Kenden kneepjes van het vak”

Drie Albanezen riskeren gevangenisstraffen van 40 maanden tot vijf jaar voor minstens 36 inbraken. De drie sloegen twee maanden tijd toe in de Vlaamse rand rond Brussel, in de hoofdstad zelf, en in Waals-Brabant. “Het is duidelijk dat het hun enige bedoeling was om zoveel mogelijk inbraken te plegen”, aldus het parket.

Op 29 januari van vorig jaar wilde de politie na een reeks inbraakmeldingen in Wezembeek-Oppem een verdachte Audi controleren. Die wagen ging er vandoor, en onderweg sprong één man die vanachter in de wagen zat eruit. Een domme ingeving want hij werd meteen gearresteerd.De achtervolging zette zich verder tot in Anderlecht, waar het vluchtvoertuig zich klemreed en de twee overblijvende inzittenden te voet probeerden te vluchten. Eén van hen raakte bij een val gewond en kon ook opgepakt worden.

Gsm’s

De wagen bleek vol bewijzen te liggen van meerdere inbraken die ervoor gepleegd waren. Zo vond de politie de buit van een inbraak die enkele dagen voordien was gepleegd, een schoenspoor dat leidde naar een inbraak in Rebecq, en twee gsm-toestellen. Telefonieonderzoek bracht de drie verdachten in verband met in totaal 36 feiten. “Adressen waar later was ingebroken, foto’s van de huizen waar werd ingebroken, foto’s van gestolen uurwerken en merktassen, en zoekopdrachten naar de prijzen van dergelijke horloges en tassen. We vonden het allemaal op de gsm’s”, aldus substituut Karel Claes. De bende bleek de kneepjes van het vak te kennen. Zo stonden de gsm-toestellen en -nummers op naam van personen die niets met de feiten te maken hadden. “Een klassieke manier om niet geïdentificeerd te worden”, aldus Claes.

Chauffeur

Twee van de drie beklaagden waren in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, zowel in België als in het buitenland. Het parket vorderde tegen hen gevangenisstraffen van 48 maanden en vijf jaar, tegen de derde -de chauffeur- werd een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd. “Ik ben nooit andermans huis binnengegaan”,klonk het. De man tegen wie 48 maanden cel was gevorderd, vroeg dan weer de vrijspraak. “Er is van hem geen enkel DNA-spoor gevonden, en het telefonie-onderzoek kan hem aan geen van de 36 feiten linken”, klonk het. Uitspraak op 20 maart.

