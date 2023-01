Inbrekers opgepakt dankzij modder op hun schoenen

Het was een buurvrouw die zaterdagavond de politie verwittigde toen ze twee verdachte personen opmerkte in de tuin van haar buren. De vrouw wist dat haar buren met vakantie waren in het buitenland en sloeg meteen alarm. De politie kwam ter plaatse en doorzocht de tuinen, maar trof er niemand meer aan. Tijdens een patrouille in de omgeving merkten de agenten wel twee mannen op die zich verdacht gedroegen, en van wie de schoenen vol modder hingen. De twee werden gecontroleerd en bleken een sporttas bij te hebben, waarin een heleboel uurwerken staken, evenals juwelen, handschoenen en een grote schroevendraaier. Eén van de verdachten gaf meteen toe dat ze een inbraak hadden gepleegd in een woning. De twee verdachten, zonder papieren in het land, gaven de inbraak toe en werden na verhoor ter beschikking gesteld van het parket. Dat besloot hen meteen te dagvaarden voor de correctionele rechtbank.