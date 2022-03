Inbreker op knullige wijze ingerekend

De Brusselse politie had zondag in de vroege ochtend een inbraakmelding gekregen vanuit een horecazaak aan het Londenplein in Elsene. Toen de patrouille ter plaatse kwam, was de verdachte al gevlucht. Er bleek wel degelijk ingebroken in de zaak en op basis van de beelden van de bewakingscamera’s konden de agenten een persoonsbeschrijving opmaken.