Inbreker ontkent alles... met koevoet in de hand

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen door een getuige die iets na 1 uur had gezien hoe iemand een ruit aan diggelen sloeg in een woning aan het Sint-Nicolaasplein. Toen de politie ter plekke kwam en de braaksporen vaststelde, werd de inbreker aangemaand naar buiten te komen. De man vluchtte het dak op en probeerde via de stellingen van de buren te ontsnappen. Twee agenten klommen de verdachte achterna en konden hem na en tijdje overtuigen om naar beneden te komen. Hij was in het bezit van een kleine koevoet maar ontkende toch elke betrokkenheid bij de inbraak. In de woning zelf werden meerdere schuiven opengetrokken en doorzocht. Of er ook buit werd gemaakt, is niet duidelijk.