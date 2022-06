Inbreker justitiepaleis blijkt lid van beruchte stadsbende en was net tot 4 jaar cel veroordeeld: “Ik was op zoek naar geld, eten en drinken”

Sint-Gillis Ze kochten en verhuurden minderjari­ge meisjes, maar nu is het rijk van de ‘bende zonder grenzen’ over: tot elf jaar cel

Een meisje van 16 kopen van haar vriendje, haar opsluiten in een kelder en haar vervolgens dwingen haar lichaam te verkopen aan 160 mannen in één maand. Zo raakte de Fuel Gang, een stadsbende uit Sint-Gillis, in heel ons land bekend. Tot verwondering van velen had het parket maar tot vijf jaar cel gevorderd. Te weinig vond de rechtbank, die twaalf leden van de bende veroordeelde tot celstraffen tot elf jaar.

