Inbraak in justitiepaleis: deuren pas later open

Brussels Gewest Maron: “Verplichte inburge­ring in Brussel komt er zéker vanaf juni”

Ze is verschillende keren op de lange baan geschoven door bevoegd minister Alain Maron (Ecolo), maar vanaf juni moet de verplichte inburgering in het Brussels gewest het levenslicht zien. “We moeten ons ervoor blijven inzetten dat iedereen die zich permanent in Brussel wil vestigen, voldoende begeleiding krijgt om actief deel te nemen aan het sociale, economische en culturele leven.”

17 mei