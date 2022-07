Inbraak in bar Flamingo: kluis en flashy oranje jas gestolen

Brussel 2.100 aanwervin­gen in Brusselse lokale besturen blijken in strijd met taalwetge­ving

In 2016 bedroeg het aantal onwettige aanwervingen 1.032, in 2020 waren dat er 1.867. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Brusselse vicegouverneur, die toeziet op de naleving van de taalwetgeving. Het aantal onwettige aanwervingen in lokale besturen lijkt dus in stijgende lijn te gaan.

