Inaya (4) komt onder vallende tak terecht op speelplaats: “Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden”

Het ongeval gebeurde afgelopen maandag rond de middag in kleuterschool ‘De Groene School’, in de Bloeistraat in Anderlecht, toen er een felle wind stond. Door die wind werd een stevige tak met een diameter van zo’n tien tot vijftien centimeter van een van de berkenbomen afgerukt, en kwam die vervolgens op een kleuter terecht. Het meisje, de 4-jarige Inaya, raakte zwaargewond en verloor het bewustzijn. Ze werd eerst naar het Erasmusziekenhuis gebracht, maar op dinsdagochtend toch overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Koningin Fabiola, waar ze op de afdeling intensieve zorg ligt.

Quote Dit ongeluk had elk ander kind kunnen overkomen, en we hopen dan ook dat de school de nodige maatrege­len zal treffen Driss, Vader van Inaya

Volgens de krant ‘La Capitale’, die de ouders van het meisje kon spreken, zou ze daar al tweemaal geopereerd zijn. “Onze dochter heeft een schedelbreuk, een zwelling in de hersenen en enkele blauwe plekken. Haar situatie is momenteel stabiel, al wordt ze wel nog in een kunstmatige coma gehouden”, vertelt Driss, de 36-jarige vader van de kleine Inaya.

Volledig scherm Inaya ligt in een kunstmatige coma. © Sudinfo

“Dit ongeluk had elk ander kind kunnen overkomen, en we hopen dan ook dat de school de nodige maatregelen zal treffen zodat dit niet nog een keer kan gebeuren. We willen de school echter absoluut niet de schuld geven van dit ongeval. Er zijn twee leerkrachten bij onze dochter gebleven tot wij in het ziekenhuis zijn gearriveerd en ook de directrice heeft meteen contact met ons opgenomen om ons te steunen”, zegt Driss verder.

Boomexpert

“Door een storm kwam een tak op één van onze leerlingen terecht, die naar het ziekenhuis gevoerd moest worden. We betreuren dit ongeval ten zeerste en hebben ondertussen ook al enkele stappen ondernomen. Zo is onze preventiedienst ter plaatse geweest, samen met een boomexpert, om de bomen die aan de speelplaats staan te onderzoeken”, zegt Bruno De Lille, algemeen directeur van de vzw Sint-Goedele Brussel, waar ‘De Groene School’ deel van uitmaakt. “Op basis van hun bevindingen is besloten om die berkenbomen te kappen en te vervangen door andere bomen, die net iets steviger zijn als ze ouder worden. We hebben reeds contact gehad met de gemeente en deze bomen zouden deze week nog gekapt kunnen worden.”

Volledig scherm Een beeld van de speelplaats, waar de tak nog een tijdlang bleef liggen. © Sudinfo

