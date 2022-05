‘In ‘t Spinnekopke’ aan het Bloemenhofplein opent opnieuw de deuren

Na twee weken sluiting is het terug mogelijk om te gaan tafelen in ‘In ‘t Spinnekopke’ aan het Bloemenhofplein. De brasserie draaide een tijdje geleden niet zo goed, maar door een recente overname blaast er een nieuwe wind door de zaak.

‘In ‘t Spinnekopke’ is niet meer weg te denken van het Bloemenhofplein. De brasserie in het 18e-eeuwse gebouw doet er al meer dan 40 jaar dienst als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. De afgelopen periode ging het niet zo goed met de zaak, maar de nieuwe overnemers willen de brasserie terug in haar oude glorie herstellen.

“Toen we hier toekwamen was er veel werk aan de winkel,” vertelt Esther, de nieuwe uitbaatster. Zij woont er om de hoek. “We hebben heel wat moeten schoonmaken, van de ramen tot de keuken toe. Maar voor de rest hebben we weinig veranderd. De charme van ‘In ‘t Spinnekopke’ ligt in de sfeer die er hangt. Die willen we graag behouden.”

Volledig scherm Uitbaters Esther en Jonathan: "We willen de sfeer van de zaak graag behouden." © Marc Baert

Ontmoetingsplaats voor de buurt

De nieuwe uitbaters willen de zaak meer betrekken bij de wijk. “Voor de opening heb ik 800 flyers uitgedeeld in de buurt, we willen graag dat de brasserie terug een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners wordt,” zegt Esther. “Dat was de afgelopen jaren steeds minder het geval. ‘In ‘t Spinnekopke’ is een zaak waar mensen uit de buurt gezellig samen een glas komen drinken of kunnen genieten van een spaghetti en een glas wijn. Die functie willen we graag in ere herstellen.”

Nog een toffe anekdote: “Het verhaal doet de ronde dat hier in de buurt een jongen woonde die in een poppenwinkel werkte. Hij verkeerde met een meisje dat in een andere straat woonde. Maar omdat ze beiden van een andere stand waren, mochten ze elkaar niet zien. Daarom spraken ze stiekem af in ‘In ‘t Spinnekopke,’” glundert Esther. “Zo zie je maar, iedereen is hier welkom.”