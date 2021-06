In deze sofa zat misschien ooit Grace Kelly of Brigitte Bardot: inboedel wereldberoemd Brussels hotel gaat vandaag onder de hamer

Het prinselijk paar van Monaco (Grace Kelly en haar man prins Rainier), prins Philip van Engeland, regisseur Orson Welles of de iconische Brigitte Bardot: allemaal brachten ze in de 20ste eeuw een of meer nachten door in het vermaarde Hotel Le Palace in Brussel. Het hotel aan het Rogierplein zwaait in september na een facelift opnieuw de deuren open onder de naam DoubleTree by Hilton.