In Brussel is 84 procent van de administratieve procedures online beschikbaar

Vilvoorde stelt nieuwe sportinfra­struc­tuur voor in Drie Fonteinen: twee padelter­rei­nen en nieuw kunstgras­veld

De stad Vilvoorde investeerde de afgelopen maanden fors in de buitensportinfrastructuur in Drie Fonteinen. Daar werden twee nieuwe padelterreinen aangelegd en kunnen de Vilvoordse voetbalclubs aan het begin van het nieuwe seizoen beschikken over een extra kunstgrasterrein.