IN BEELD. Van Kuifje over optische illusies tot een ware Instagramhit: dit zijn de mooiste metrostations van Brussel

Envelop met verdacht poeder aangetrof­fen bij particu­lier in Vorst

In de Fierlantstraat in Vorst is woensdagavond een envelop met verdacht poeder aangetroffen bij een particulier. Dat meldt de Brusselse brandweer. Die is ter plaatse en heeft een veiligheidszone ingesteld. De Civiele Bescherming zal de envelop komen ophalen en meenemen voor onderzoek.