IN BEELD. Relschoppers laten ravage achter na WK-match België-Marokko

Brussel In de voetstap­pen van Paul Otlet: ontdek het verhaal van een van de grondleg­gers van de informatie­we­ten­schap

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Dag van de Wetenschap. In Brussel ontdek je tijdens een wandeling het verhaal van Paul Otlet, een van de grondleggers van de informatiewetenschap.

26 november