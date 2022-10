In beeld: Koorddanser tussen de verkeerslichten in Elsene

Op verschillende kruispunten in Brussel kan je straatartiesten aan het werk zien voor het rood licht: Clowns, jongleurs, acrobaten, de ene wat spectaculairder dan de andere. Maar Elsens schepen Yves Rouyet was toeschouwer van iets dat hij nog nooit had gezien. Ter hoogte van het standbeeld ‘Aan de helden van de luchtvaart’ had een koorddanser een draad gespannen tussen de verkeerslichten. Daar fietste hij al jonglerend met kegels over. Over de veiligheid waren de meningen op twitter verdeeld, maar opmerkelijk was het in ieder geval wel.