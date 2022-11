IN BEELD. Asielzoekers slapen in tenten voor het Klein Kasteeltje: “De situatie wordt erger en erger”

“De mensen op de brug voor het Klein Kasteeltjes zitten al lang in procedure”, legt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit. “Een paar weken geleden is de Brusselse politie ze gaan verjagen. Nu zitten ze op het grondgebied van Molenbeek, enkele meters verder. Van burgemeester Catherine Moureaux (PS) mogen ze daar blijven.” Momenteel verblijven ze in tenten op de Witte Haelenstraat.

“Ze blijven in de buurt van het Klein Kasteeltje, in de hoop dat ze vandaar toch nog onderdak kunnen vinden. Al is die kans klein”, geeft Willekens toe. “Het recht op opvang van dak- en thuislozen wordt niet gerespecteerd. Nog steeds is er te weinig plaats, en de situatie wordt erger en erger. Families met kinderen belanden op straat, en ook minderjarigen aan wiens leeftijd wordt getwijfeld worden geweigerd.”

In Brussel is er een grote groep van 3000 à 4000 asielzoekers die op straat moet verblijven. “Daar komen ook de dak- en thuislozen bij die er al waren, zelfs voor de Oekraïense oorlogsvluchtelingen is het moeilijk om opvang te vinden. Het winterplan en de extra beloofde opvangplaatsen zullen niet volstaan om al die mensen een plek te geven.”

Hotels, defensie, bufferpersoneel

Als eerste oplossing op korte termijn, kijkt Willekens naar de opvang in hotels. “Daar kunnen de mensen ondergebracht worden die al lang in procedure zitten, en minder begeleiding nodig hebben. Zo komt er plaats in de opvangcentra voor nieuwkomers. Daarnaast kan er meer druk gezet worden op de lokale besturen om opvang te voorzien, in verhouding met hun inwonersaantal. Sommige gemeenten doen dat al, anderen hebben hun verantwoordelijkheid nog niet opgenomen. Dat moet op nationaal niveau gebeuren.”

En ook defensie zou zijn steentje kunnen bijdragen. “Zij zouden sites kunnen openstellen om mensen onder te brengen, of personeel aanleveren zodat andere mogelijke opvangplekken bemand kunnen worden. Maar voorlopig staan ze op de rem. We vragen dan ook aan het kabinet van minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), om meer te ondernemen.”

Maar ook op lange termijn zijn er meer inspanningen nodig. “De asielprocedures moeten korter”, zegt Willekens. “We zitten nu met 12.250 dossiers die nog behandeld moeten worden, een stijging van bijna 300 vergeleken met september. Dat is deels te wijten aan het gestegen aantal aanvragen natuurlijk. Maar we merken wel dat het systeem tekortschiet op piekmomenten. In periodes waar er weinig aanvragen binnenkomen, wordt er personeel weggestuurd en sluiten er opvangplaatsen. Dat zorgt dan weer voor paniek wanneer de asielaanvragen stijgen. Op lange termijn zou er dus bufferpersoneel voorzien moeten worden, zodat die pieken worden opgevangen.”

