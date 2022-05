“Ik weet u wonen”: twintiger bedreigt agente op Facebook... maar verwart haar mogelijk met andere politievrouw

Het slachtoffer werkt als hondenbegeleidster bij de politiezone Vilvoorde-Machelen en was via Facebook bevriend met een andere politieagente-hondenbegeleidster. Die laatste was opgedoken in een filmpje waarin ze zich tijdens een interventie racistisch zou hebben uitgelaten. Heel wat mensen verwarden die agente met het slachtoffer en begonnen het slachtoffer via sociale media uit te schelden en verwijten te sturen.

Vechtsport

De twintiger uit Elsene ging nog een stap verder en dreigde er herhaaldelijk mee haar in elkaar te komen slaan en haar om te brengen. De jongeman liet daarbij niet na om duidelijk te maken dat hij wist waar ze woonde en waar ze werkte. Volgens haar advocate was de agente danig aangedaan door de dreigementen en had ze psychologische begeleiding nodig.

“Meneer is als minderjarige al herhaaldelijk in aanraking gekomen met het gerecht, en is een fervent vechtsportbeoefenaar”, zei het parket. “Het is dan ook niet te verwonderen dat het slachtoffer zich zorgen maakte over haar fysieke veiligheid. We hebben alles gedaan om meneer te verhoren, maar hij is nooit op een uitnodiging ingegaan.” Het parket vorderde een gevangenisstraf van 15 maanden. Uitspraak op 23 juni.