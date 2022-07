Iedereen de terrassen op voor nieuw concept op 21 juli: #nationaleapero

De Nationale Feestdag vieren we in heel België met de grootste activiteiten in onze hoofdstad Brussel. Een hele dag staan er weer animaties op het programma zoals twee jaar geleden, voor de coronacrisis. “Het is weer als vanouds én we riepen wat nieuws in het leven”, klinkt het. #nationaleapero is vanaf dit jaar een feit. Het moet aanzetten tot heel wat leuke terrasjes, fijne acties bij horeca-uitbaters en de bevolking die samen buiten komt om de feestdag te vieren. “Bij de Nationale Apero! nodigen we café’s, bars en restaurants uit om te laten weten dat er ook bij hen gefeest zal worden op 21 juli. Zij mogen een activiteit naar keuze organiseren en het concert op hun schermen uitzenden. Beelden van de deelnemende horecazaken zullen tijdens het concert en via sociale media gedeeld worden met de hashtag #nationaleapero.”