Iconisch KBC-gebouw aan kanaal maakt plaats voor nieuw woonproject

Elsene KIJK. Losgesla­gen man met gespijker­de knuppel opgepakt in Ma­tongé-wijk: parket start procedure gedwongen opname

In Brussel is gisteren een man opgepakt die rondliep met een knuppel met spijkers. Op de beelden is te zien hoe de verdachte bij aankomst van de politie tracht te ontsnappen. Uiteindelijk werd hij overmeesterd door enkele omstaanders. Het parket startte een Nixon-procedure, waarbij de man gedwongen opgenomen wordt in de psychiatrie.

13 januari