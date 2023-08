Hygiëneplan in werking gesteld in gevangenis Sint-Gillis na nieuws over rattenplaag

De plaag sleept al lange tijd aan. In 2022 klaagde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) in zijn jaarrapport aan dat de gevangenis van Sint-Gillis “een morbide omgeving” is en dat “sommige plekken in de penitentiaire inrichting zo vuil zijn dat men het pas gelooft na het met eigen ogen en neus te hebben kunnen waarnemen”. Deze week was op verschillende videofragmenten te zien dat de ratten er nog steeds rondlopen. Het probleem zou een gevolg zijn van gedetineerden die afval en etensresten door de tralies gooien, waarop de ratten zouden afkomen