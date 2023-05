Huurprijs VUB-koten neemt toe vanaf volgend academiejaar

Erasmusho­ge­school Brussel en GO! Basisscho­len lanceren nieuwe verkorte lerarenop­lei­ding Lager Onderwijs

In samenwerking met scholengroepen GO! In Brussel, UN!K en SCOOP, ontwikkelde de Erasmushogeschool een nieuwe, verkorte bachelor Lager Onderwijs. Zo wil men werkbare oplossingen vinden voor het lerarentekort.