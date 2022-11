Humus x Hortense opnieuw in top tien beste vegetarische restaurants ter wereld

Brussel PORTRET. Fotograaf, klimaatac­ti­vist en fervent bergbeklim­mer: wie is Pieter G., de man die de activisten filmde die zich vastkleef­den aan het kunstwerk ‘Meisje met de parel’?

De Belgische fotograaf Pieter G., die vorige week de klimaatactivisten filmde die zich vastkleefden aan het kunstwerk ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag, zit momenteel in de gevangenis. De 42-jarige Brusselaar portretteert regelmatig activisten tijdens klimaatmarsen en acties. Volgens zijn advocaat filmde hij de actie in het kader van een reportage voor school. Een portret.

4 november