HUIZENJACHT. Wonen in Elsene, dat over heel wat groene troeven beschikt: “Voor 400.000 euro kan je een gerenoveerde flat met twee slaapkamers vinden”

Lokale politiezo­nes houden groot­scheep­se controleac­tie rond illegale economie: “Drie handelsza­ken onmiddel­lijk gesloten”

In de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek vond op 4 februari een grootschalige controleactie plaats, waarbij opnieuw een aantal lokale ondernemingen en handelszaken de politie- en inspectiediensten over de vloer kregen. Voor deze actie hebben de teams Illegale Economie van de drie politiezones van PACE (Politie-associatie Centrum PZ AMOW, PZ Dilbeek en PZ TARL) voor het eerst de handen in elkaar geslagen om hun draagkracht te optimaliseren.