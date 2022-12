HUIZENJACHT. Sint-Lambrechts-Woluwe, een familievriendelijke gemeente: “Voor 600.000 euro vind je al een nieuwbouw op een hogere verdieping, met uitzicht over Brussel”

Beersel Emma en Kamiel vierden albasten huwelijks­ju­bi­le­um

Emma Steenwinckel (98) en Kamiel Kustermans (98) vierden hun albasten huwelijksjubileum. Het koppel trouwde in 1947 en is intussen liefst 75 jaar getrouwd. Dat werd gevierd met de familie in woonzorgcentrum Jasmina in Beersel. Het koppel geniet nog elke dag van elkaar.

15 december