HUIZENJACHT. De Brusselse Tour & Taxiswijk: “Voor 180.000 euro vind je al een recent gebouwde studio”

Situatie in berucht kraakpand in Schaarbeek, waar tot wel 1.000 mensen verblijven, is "onrustwek­kend"

De situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is "onrustwekkend". Dat heeft Magali Clerbaux van het Croix Rouge vandaag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Volgens Clerbaux zitten er momenteel 900 à 1.000 mensen in het kraakpand en is de situatie er op het vlak van fysieke en mentale gezondheid van de mensen ronduit "schrijnend".

6 januari