Huiszoekingen leggen 7 cannabisplantages, 65.000 euro cash en 40,5 kilogram marihuana bloot

Oudergem 100 jaar oude planten­tuin in Oudergem opent voor het publiek

De Plantentuin Jean Massart aan het Rood Klooster in Oudergem is zondag na anderhalf jaar van renovatie opengegaan ter gelegenheid van de werelddag van de biodiversiteit. De botanische tuin, die in 1922 aangelegd werd en voor academici voorbehouden was, gaat voor het eerst permanent voor het publiek open.

23 mei