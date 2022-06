Huis onbewoonbaar na brand

In de Metaalstraat in Sint-Gillis is deze ochtend om 6.25 uur een brand uitgebroken aan het dak van een woning met drie verdiepingen. De brand woedde zowel op het dak als de derde verdieping. Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer van Brussel, was de brand rond 7 uur geblust . De getroffen woning is wel onbewoonbaar verklaard, en in de aanpalende woning is waterschade en moest een deel van het dak verwijderd worden. De oorzaak van de brand is nog niet bepaald.