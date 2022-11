Hotel Métropole heropent in najaar van 2025

BrusselHet iconische hotel Métropole zal terug de deuren openen in 2025, na een overname door het investeringsfonds Lone Star Fund. Het hotel aan het De Brouckèreplein was een van de laatste Brusselse luxehotels dat in handen was van een familie. In april 2020 moest het echter haar activiteiten staken.

Het vijfsterrenhotel opende de deuren in 1895. Het was het enige van zijn soort dat nog geen deel uitmaakte van een internationale keten, nadat het in 2017 in handen kwam van de familie Bervoets. Zij bezaten toen al de helft van het bedrijf achter het hotel, dat namen als Einstein, De Gaulle en Brel ondere zijn gasten mocht rekenen. Sinds 2015 stapelden de verliezen zich echter op. De aanslagen in Brussel en Parijs en de werken aan de voetgangerszone zaten daar voor een deel tussen. Het hotel trok nog tevergeefs naar de rechtbank tegen die zone, dat het plein voor het hotel grotendeels autovrij maakte.

Coronacrisis

In 2020 werden de werken aan de ‘pietonnier’ afgerond. Het moest een jaar van beterschap worden voor het hotel. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “Onze hoop werd in maart en april de kop in gedrukt”, liet de directie toen weten. “Na jaren van verliezen zijn onze reserves uitgeput. Dat laat ons niet toe om door te gaan in een onzekere periode waarbij de lockdown opgeheven wordt.”

Ook de evolutie aan het De Brouckèreplein speelde een rol. “’s Avonds krioelt het er van de daklozen, bedelaars en drugsverslaafden”, vertelde Manuel Rodrigues toen aan onze krant. Hij hield begin dit jaar het café van de Métropole nog open, nadat het hotel al was gesloten. “Het plein bloedt dood. Er zijn nauwelijks entertainmentplekken of restaurants die mensen aantrekken.” Een spijtige zaak volgens Rodrigues, die het hotel een “plek voor en door Brusselaars” noemde.

Volledig scherm Het café van hotel Metropole. © Marc Baert

Overname

Anno 2022 lijkt er toch vooruitgang in het verschiet voor hotel Métropole. De familie Bervoets heeft namelijk een overnemer gevonden in het investeringsfonds Lone Star Fund. Het Franse bedrijf Centaurus Hospitality Management zal instaan voor de uitbating. De overname beslaat zowel het hotel als de brasserie en negen commerciële units in de Nieuwstraat. Voor welke som het hotel wordt overgedragen, is niet bekend.

De heropening staat gepland in het najaar van 2025. In tussentijd zullen er nog enkele renovaties worden uitgevoerd, gericht op de modernisering van het hotel. Die zullen de Métropole duurzamer maken. Het historisch karakter zou wel behouden blijven. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is alvast blij met de overname. “Het is goed nieuws voor Brussel. De renovatie zorgt voor een nieuwe fase in de revitalisering van het stadscentrum. Het iconische gebouw zal zijn cachet van vroeger terugkrijgen en honderden jobs creëren.”

