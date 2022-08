Hotel in Brussel kort geëvacueerd na brand in de kelder

Koekelberg Bewoners veroorza­ken brand in apparte­ment: “Ze waren onder invloed van drank of drugs”

Bij een brand in een kelderappartement in de Boogschuttersstraat in Koekelberg is afgelopen nacht een man zwaargewond geraakt. De brandweer had moeite om de man te lokaliseren, doordat de bewoners onder invloed waren van drank en/of drugs.

13:45