Hotel Hannon in Sint-Gillis opent in 2023 als art-nouveaumuseum

Architect Jules Brunfaut ontwierp en bouwde het Hotel Hannon in 1902 in opdracht van de ingenieur Édouard Hannon. Het resultaat was een subtiele mix van art nouveau met Franse en Belgische invloeden. De eerste fase van de restauratie van het art-nouveaugebouw is bijna voltooid. De salon, de ontvangstruimte en het trappenhuis worden zo in hun glorie hersteld.

Op 15 en 22 januari kan het publiek zelf komen kijken wat die renovatie heeft opgeleverd. Via rondleidingen in het Nederlands, Frans en Engels krijgen ze op de bouwplaats uitleg over onder meer het glas in lood, de geschilderde versieringen of de gebruikte technieken. Het Hotel Hannon wordt op 1 juni 2023 echt het Museum Hannon. Dan start de openingstentoonstelling “Nieuwe kunst(en) Belge(s). Van de Velde, Serrurier-Bovy, Hankar & Co.”. De expo focust op nieuwe kunst in al haar diversiteit, via grote kunstenaars die in Belgische musea eerder onopvallend zijn.