Hoogspanning in Brusselse regering door hoofddoekendiscussie bij MIVB

Het beheerscomité van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft gisteren beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank waarbij de MIVB werd veroordeeld voor discriminatie op grond van godsdienst en geslacht. Een vrouw werd tot twee keer toe niet in dienst genomen omdat ze een hoofddoek droeg.

Maar een van de twee regeringscommissarissen bij de MIVB liet achteraf meteen verstaan dat hij zich zou verzetten tegen die beslissing. Daarmee verhuist het dossier naar de tafel van de Brusselse regering. Die heeft nu twintig dagen de tijd om zich over de kwestie uit te spreken. Het dossier zorgt al enkele dagen voor discussie, ook binnen de Brusselse meerderheid.

Regeerverklaring

Riga preciseert dat hij geen standpunt inneemt in het dossier, maar hij herinnert eraan dat zijn opdracht binnen het beheerscomité van de MIVB erin bestaat toezicht te houden op de rekeningen en ervoor te zorgen dat de belangen van het Brussels Gewest worden gerespecteerd. Zowel het beheerscontract als een ordonnantie verplicht de Brusselse vervoersmaatschappij om het neutraliteitsbeginsel in acht te nemen, aldus Riga. Omdat het directiecomité het advies van de algemene directie van de MIVB en het opgevraagde juridische advies naast zich neer had gelegd, moet het dossier volgens de Open Vld-regeringscommissaris aan de regering worden voorgelegd.

Quote Deze beslissing is doorge­drukt door de leden van Groen, Ecolo en PS van het beheersco­mité van de MIVB Cieltje Van Achter (N-VA)

Binnen de Brusselse regering is er geen eensgezindheid over het hoofddoekendossier. De kwestie is daarom ook niet opgenomen in de regeerverklaring. De Open Vld-regeringscommissaris dwingt de regering nu om toch een standpunt in te nemen.

Christophe Magdalijns, parlementslid voor DéFI, dreigde er eerder vandaag al mee uit de Brusselse meerderheid te stappen als er geen beroep wordt aangetekend tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank. “Ik kan persoonlijk niet staan achter wat er nu aan het gebeuren is. Ik hoop dat mijn partij moed zal tonen. Voor mij is het duidelijk. Als er geen beroep wordt ingediend, zal deze meerderheid zonder mij verder moeten. Dat zou voor sommigen een opluchting zijn...”, zo tweette Magdalijns.

Waardensokkel

Oppositiepartij MR dient morgen alvast een voorstel van ordonnantie in dat een verbod invoert op het zichtbaar dragen van elk teken van religieuze, politieke of filosofische overtuiging voor beoefenaars van openbare functies en voor wie werkt in een openbare instelling of een parastatale. De MR “veroordeelt deze onbegrijpelijke beslissing ferm”, luidt het in een persbericht. “De neutraliteit van de overheid vormt het fundament van onze gemeenschappelijke waardensokkel en de voorwaarde van een vreedzaam samenleven waarbij iedereen zich gerespecteerd voelt voor wie hij is, voor zijn overtuiging, zijn cultuur of zijn religie. Dit in vraag stellen zet de deur open voor communitarisme en voor wat ons verdeelt, eerder dan voor wat ons verenigt.” De partij vraagt “alle democraten die gehecht zijn aan de principes van de individuele vrijheid en de neutraliteit van de overheid” om haar initiatief te steunen.

Ook voor oppositiepartij N-VA kan de beslissing van de MIVB niet door de beugel. Volgens parlementslid Cieltje Van Achter gaat het om een beslissing die is “doorgedrukt door de leden van Groen, Ecolo en PS van het beheerscomité van de MIVB”. Voor N-VA zou het “de logica zelve” zijn dat de MIVB in beroep gaat.

De partij benadrukt het belang van neutraliteit binnen de overheidsdiensten. “Die neutraliteit en onpartijdigheid vertrekt vanuit deontologie en daden, maar wordt tegelijk veruitwendigd door een neutrale kledingstijl. ‘Neutrality must not only be done, but also be seen to be done’”, zegt Van Achter.