Hoofdarts Kliniek Sint-Jan ziet effecten van Brusselse vaccinatiegraad met lede ogen aan: “35-jarige alleenstaande moeder thuis overleden aan covid”

Brussels GewestDe Brusselse coronacurve stijgt en verschillende afdelingen intensieve zorgen in het Hoofdstedelijk Gewest lopen dan ook opnieuw mondjesmaat vol met Brusselaars die tegen Covid-19 vechten. 96 procent onder hen is niet gevaccineerd. Tegelijkertijd kampen Brusselse ziekenhuizen dezer dagen met een verhoogd gebrek aan personeel. Kenneth Coenye, hoofdarts in de Kliniek Sint-Jan in de hoofdstad, voorspelt geen corona-overrompeling in de Brusselse ziekenhuizen maar denkt wel dat Brussel een poos langer met covidproblemen zal kampen. “Het is heel schrijnend dat plotse overlijdens eigenlijk gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.”