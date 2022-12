Honderdtal actievoerders manifesteren tegen opvangcrisis

Vilvoorde/Wemmel 20 minuten file op Brusselse Binnenring na verschil­len­de ongevallen

Het is een drukke ochtendspits op de Brusselse Binnenring vanmorgen. Vanmorgen rond half vijf gebeurde een ongeval ter hoogte van het Viaduct van Vilvoorde. Toen daar de rijbaan net was vrijgemaakt, vond een tweede ongeval plaats in Wemmel. Iets later gebeurde ook in Strombeek-Bever een ongeval.

15 december